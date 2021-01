மாவட்ட செய்திகள்

பயனில்லா வடிகாலால் நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள் தை பிறந்தும் வழிபிறக்கவில்லை என விவசாயிகள் புலம்பல் + "||" + Farmers lament that paddy fields submerged in water due to useless drainage do not give birth

பயனில்லா வடிகாலால் நீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள் தை பிறந்தும் வழிபிறக்கவில்லை என விவசாயிகள் புலம்பல்