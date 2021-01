மாவட்ட செய்திகள்

களக்காடு, விக்கிரமசிங்கபுரம், கடையம், சுரண்டை பகுதியில் தொடர் மழைக்கு 7 வீடுகள் இடிந்தன + "||" + 7 houses collapsed due to continuous rain in Kalakkadu, Wickramasinghapuram, Kadayam and Surandai areas

