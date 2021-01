மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 7 இடங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி போடப்படும்; அமைச்சர் சரோஜா தகவல் + "||" + Corona vaccination will be given at 7 places in Namakkal district; Minister Saroja informed

