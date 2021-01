மாவட்ட செய்திகள்

சுசீந்திரம் தாணுமாலயசாமி கோவிலில் கோ பூஜை; தளவாய் சுந்தரம் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Cow Puja at the Sindhuram Thanumalayasamy Temple; Brigadier Sundaram start the function

சுசீந்திரம் தாணுமாலயசாமி கோவிலில் கோ பூஜை; தளவாய் சுந்தரம் தொடங்கி வைத்தார்