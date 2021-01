உறவினர் வீட்டிலேயே நகை திருடியதாக மனைவி கோபித்து சென்றதால் பிளேடால் கழுத்தை அறுத்து கொண்ட தொழிலாளி

மாவட்ட செய்திகள்

உறவினர் வீட்டிலேயே நகை திருடியதாக மனைவி கோபித்து சென்றதால் பிளேடால் கழுத்தை அறுத்து கொண்ட தொழிலாளி + "||" + The relative is at home Because the wife got angry that the jewelry was stolen With the blade cutting the neck Worker

உறவினர் வீட்டிலேயே நகை திருடியதாக மனைவி கோபித்து சென்றதால் பிளேடால் கழுத்தை அறுத்து கொண்ட தொழிலாளி