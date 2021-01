மாவட்ட செய்திகள்

சிங்கம்புணரி பகுதியில் மஞ்சுவிரட்டு: சீறிபாய்ந்த காளைகளை அடக்கிய காளையர்கள் + "||" + Manchurviratu in Singampunari area: The bulls that suppressed the raging bulls

சிங்கம்புணரி பகுதியில் மஞ்சுவிரட்டு: சீறிபாய்ந்த காளைகளை அடக்கிய காளையர்கள்