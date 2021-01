மாவட்ட செய்திகள்

இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளிட்ட 29 பேர் காயம்: விறுவிறுப்பாக நடந்த பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு - 18 காளைகளை அடக்கிய வீரருக்கு கார் பரிசு + "||" + 29 injured, including inspector: The Palamedu actively jallikattu - Car prize for the player who suppressed 18 bulls

இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளிட்ட 29 பேர் காயம்: விறுவிறுப்பாக நடந்த பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு - 18 காளைகளை அடக்கிய வீரருக்கு கார் பரிசு