மாவட்ட செய்திகள்

குறிஞ்சிப்பாடி, காட்டுமன்னார்கோவில் பகுதியில் இடைவிடாது பெய்த கனமழையால் வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது - 20 ஆயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியது + "||" + Kurinjipadi, in the area of Kattumannarkovil Houses were flooded by incessant heavy rains

குறிஞ்சிப்பாடி, காட்டுமன்னார்கோவில் பகுதியில் இடைவிடாது பெய்த கனமழையால் வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது - 20 ஆயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியது