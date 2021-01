மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி ஊட்டியில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் - வாகனங்கள் அதிகரிப்பால் போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + On the occasion of Pongal holiday Tourists in Ooty - Traffic damage due to increase in vehicles

பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி ஊட்டியில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் - வாகனங்கள் அதிகரிப்பால் போக்குவரத்து பாதிப்பு