மாவட்ட செய்திகள்

மதுரையில் இருந்து சென்னை செல்லும் ரெயில்களில் காத்திருப்போர் பட்டியலில் கூட இடம் இல்லை; பயணிகள் கடும் தவிப்பு + "||" + There is not even a place on the waiting list for trains from Madurai to Chennai; Passengers suffer severely

மதுரையில் இருந்து சென்னை செல்லும் ரெயில்களில் காத்திருப்போர் பட்டியலில் கூட இடம் இல்லை; பயணிகள் கடும் தவிப்பு