மாவட்ட செய்திகள்

சித்ரதுர்கா அருகே காட்டில் இருந்து முயலை பிடித்து வந்து சிறப்பு பூஜை செய்யும் கிராம மக்கள் + "||" + Near Chitradurga From the forest Come catch the rabbit Doing special pooja The villagers

சித்ரதுர்கா அருகே காட்டில் இருந்து முயலை பிடித்து வந்து சிறப்பு பூஜை செய்யும் கிராம மக்கள்