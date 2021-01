மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கியது முதற்கட்டமாக டாக்டர்கள், செவிலியர்களுக்கு செலுத்தப்பட்டது + "||" + Corona vaccination work was started and the first phase was paid to doctors and nurses

