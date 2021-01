மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கக்கோரி வயலில் இறங்கி கருப்புக்கொடி ஏந்தி விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + Farmers carrying black flags protest in the fields demanding relief for paddy fields affected by continuous rains

தொடர் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கக்கோரி வயலில் இறங்கி கருப்புக்கொடி ஏந்தி விவசாயிகள் போராட்டம்