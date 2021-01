மாவட்ட செய்திகள்

காணும் பொங்கலையொட்டி தஞ்சை பெரியகோவிலில் குவிந்த மக்கள் புல்தரையில் அமர்ந்து பொழுதுபோக்கினர் + "||" + People gathered at the Tanjore Periyakoil to enjoy the view of Pongala

