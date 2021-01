மாவட்ட செய்திகள்

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் களைகட்டிய காணும் பொங்கல் குடும்பத்துடன் உற்சாகமாக கொண்டாடினர் + "||" + Chidambaram enthusiastically celebrated with the Pongal family watching the weeds at the Natarajar temple

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் களைகட்டிய காணும் பொங்கல் குடும்பத்துடன் உற்சாகமாக கொண்டாடினர்