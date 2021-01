மாவட்ட செய்திகள்

தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில்தான் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை மிகக்குறைவாக உள்ளது - கோவை மண்டல ஐ.ஜி. பெரியய்யா பாராட்டு + "||" + Namakkal district in Tamil Nadu The number of crimes is very low - Coimbatore Regional IG Great compliment

தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில்தான் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை மிகக்குறைவாக உள்ளது - கோவை மண்டல ஐ.ஜி. பெரியய்யா பாராட்டு