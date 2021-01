மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி ஊட்டி, முதுமலைக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரிப்பு + "||" + Increase in tourist arrivals to Ooty and Mudumalai during Pongal holidays

பொங்கல் விடுமுறையையொட்டி ஊட்டி, முதுமலைக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரிப்பு