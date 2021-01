மாவட்ட செய்திகள்

நீர்வரத்து மேலும் குறைந்தது: தாமிரபரணி கரையோர பகுதிகளில் சீரமைப்பு பணி தீவிரம் + "||" + Water level is also low: Intensity of rehabilitation work in Tamiraparani coastal areas

நீர்வரத்து மேலும் குறைந்தது: தாமிரபரணி கரையோர பகுதிகளில் சீரமைப்பு பணி தீவிரம்