மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் அருகே எருது விடும் திருவிழாவில் மாடுகள் முட்டி 31 பேர் காயம்; முககவசம் அணியாத விழா குழுவினருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + 31 injured in bullfighting near Tirupathur; A fine of Rs 25,000 was imposed on the festival committee for not wearing a mask

திருப்பத்தூர் அருகே எருது விடும் திருவிழாவில் மாடுகள் முட்டி 31 பேர் காயம்; முககவசம் அணியாத விழா குழுவினருக்கு ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம்