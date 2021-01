மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருகே கிணற்றில் குளித்த வாலிபர் தண்ணீரில் மூழ்கினார்; தீயணைப்பு வீரர்கள் முயன்றும் மீட்க முடியவில்லை + "||" + The youth, who was bathing in a well near Gudiyatham, drowned; Firefighters tried and were unable to recover

குடியாத்தம் அருகே கிணற்றில் குளித்த வாலிபர் தண்ணீரில் மூழ்கினார்; தீயணைப்பு வீரர்கள் முயன்றும் மீட்க முடியவில்லை