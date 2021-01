மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அறுவடை நேரத்தில் கொட்டித் தீர்த்த மழையால் நீரில் மூழ்கிய நெல் வயல்கள்; வேதனையில் விவசாயிகள் + "||" + Paddy fields in Pudukkottai district submerged by rains during harvest; Farmers in pain

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அறுவடை நேரத்தில் கொட்டித் தீர்த்த மழையால் நீரில் மூழ்கிய நெல் வயல்கள்; வேதனையில் விவசாயிகள்