சின்னசேலம் அருகே கிணற்றில் குதித்து பெண் தற்கொலை சத்தியம் செய்த கணவர் மதுகுடித்துவிட்டு வந்ததால் விரக்தி + "||" + Frustrated that her husband, who had committed suicide by jumping into a well near Chinnasalem, had come home drunk

