மாவட்ட செய்திகள்

10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக பள்ளிகள் நாளை திறப்பு முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரம் + "||" + Schools for 10th and 12th grade students are preparing for tomorrow's opening

10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக பள்ளிகள் நாளை திறப்பு முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரம்