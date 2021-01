மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் தடுப்பூசி போட்ட யாருக்கும் பக்கவிளைவுகள் இல்லை மந்திரி ராஜேஷ் தோபே தகவல் + "||" + In Maratha Anyone who has been vaccinated No side effects Information from Minister Rajesh Tope

மராட்டியத்தில் தடுப்பூசி போட்ட யாருக்கும் பக்கவிளைவுகள் இல்லை மந்திரி ராஜேஷ் தோபே தகவல்