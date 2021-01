மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசியால் பக்கவிளைவு இல்லை சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் டாக்டர் ராதாகிரு‌‌ஷ்ணன் பேட்டி + "||" + No side effects from corona vaccine Interview with Dr. Radhakrishnan, Principal Secretary, Department of Health

கொரோனா தடுப்பூசியால் பக்கவிளைவு இல்லை சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர் டாக்டர் ராதாகிரு‌‌ஷ்ணன் பேட்டி