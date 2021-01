மாவட்ட செய்திகள்

தொடர் மழையால் நெற்பயிர்கள் பாதிப்பு: அறுவடை செய்த நெல் முளைத்ததால் விவசாயிகள் கண்ணீர் + "||" + Damage to paddy crops due to continuous rains: Farmers shed tears as harvested paddy germinates

தொடர் மழையால் நெற்பயிர்கள் பாதிப்பு: அறுவடை செய்த நெல் முளைத்ததால் விவசாயிகள் கண்ணீர்