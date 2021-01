மாவட்ட செய்திகள்

மொடக்குறிச்சி பகுதியில் தொடர்மழையால் நெல் பயிர்கள் சேதம்; விவசாயிகள் கவலை + "||" + Damage to paddy crops due to continuous rains in Modakkurichi area; Farmers are concerned

மொடக்குறிச்சி பகுதியில் தொடர்மழையால் நெல் பயிர்கள் சேதம்; விவசாயிகள் கவலை