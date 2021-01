மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் டயர் தொழிற்சாலையில் பயங்கர தீ விபத்து; பல லட்சம் ரூபாய் பொருட்கள் நாசம் + "||" + Terrible fire at tire factory at Gummidipoondi Chipkot Industrial Estate; Many lakhs of rupees worth of goods were destroyed

கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் டயர் தொழிற்சாலையில் பயங்கர தீ விபத்து; பல லட்சம் ரூபாய் பொருட்கள் நாசம்