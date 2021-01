மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட தாய் மாமன் வீட்டுக்கு வந்த 2 மாணவர்கள் குளத்தில் மூழ்கி பலி - கீழ்பென்னாத்தூர் அருகே சோகம் + "||" + Thai Maman came home to celebrate Pongal 2 students drown in pool - Tragedy near Lower Pennathur

பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட தாய் மாமன் வீட்டுக்கு வந்த 2 மாணவர்கள் குளத்தில் மூழ்கி பலி - கீழ்பென்னாத்தூர் அருகே சோகம்