மாவட்ட செய்திகள்

வத்திராயிருப்பு பகுதியில் மழைநீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள் - நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Paddy crops submerged in rainwater in the paddy field - Farmers demand relief

வத்திராயிருப்பு பகுதியில் மழைநீரில் மூழ்கிய நெற்பயிர்கள் - நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை