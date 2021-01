மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை அருகே எருது விடும் விழாவில் 316 காளைகள் சீறிப்பாய்ந்தன - மாடுகள் முட்டியதில் 26 பேர் காயம் + "||" + Near Jolarpet At the bull dropping ceremony 316 bulls snorted - 26 injured in cow slaughter

ஜோலார்பேட்டை அருகே எருது விடும் விழாவில் 316 காளைகள் சீறிப்பாய்ந்தன - மாடுகள் முட்டியதில் 26 பேர் காயம்