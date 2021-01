மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கை கடற்படை கப்பல் மோதியதில் விசைப்படகு மூழ்கியது; 4 மீனவர்கள் மாயம் - தேடும் பணியை துரிதப்படுத்த கோரி மறியல் + "||" + Key boat sinks in Sri Lankan naval ship collision; 4 Fishermen Magic - Stirring to expedite the search

இலங்கை கடற்படை கப்பல் மோதியதில் விசைப்படகு மூழ்கியது; 4 மீனவர்கள் மாயம் - தேடும் பணியை துரிதப்படுத்த கோரி மறியல்