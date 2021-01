மாவட்ட செய்திகள்

லாலாபேட்டை பகுதியில் எந்திரம் பற்றாக்குறையால் நெல் அறுவடை பணிகள் பாதிப்பு - விவசாயிகள் கவலை + "||" + Due to lack of machinery in Lalapettai area Impact of paddy harvesting operations - Farmers concerned

லாலாபேட்டை பகுதியில் எந்திரம் பற்றாக்குறையால் நெல் அறுவடை பணிகள் பாதிப்பு - விவசாயிகள் கவலை