மாவட்ட செய்திகள்

குடிபோதையில் தகராறு செய்ததால் கூலிப்படையை ஏவி கொன்றது அம்பலம் தந்தை-தம்பி உள்பட 5 பேர் கைது + "||" + Because of a drunken brawl Killed by mercenaries Five people, including father and brother, were arrested

குடிபோதையில் தகராறு செய்ததால் கூலிப்படையை ஏவி கொன்றது அம்பலம் தந்தை-தம்பி உள்பட 5 பேர் கைது