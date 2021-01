மாவட்ட செய்திகள்

10 மாதங்களுக்கு பிறகு பள்ளிக்கூடங்கள் திறப்பு குமரியில் 10-ம் வகுப்பு, பிளஸ்-2 மாணவர்கள் 89 சதவீதம் பேர் வருகை + "||" + After 10 months, 89 per cent of 10th class, plus-2 students attend Kumari in the opening school

