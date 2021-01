மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளகோவில் அருகே நூல் மில்லில் பயங்கர தீ விபத்து: ரூ.20 லட்சம் எந்திரம், பஞ்சு எரிந்து நாசம் + "||" + Terrible fire accident at a yarn mill near White Temple: Rs 20 lakh machine, cotton destroyed by fire

வெள்ளகோவில் அருகே நூல் மில்லில் பயங்கர தீ விபத்து: ரூ.20 லட்சம் எந்திரம், பஞ்சு எரிந்து நாசம்