மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி பெரிய சூரியூரில் ஜல்லிக்கட்டு: சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை அடக்க மல்லுக்கட்டிய வீரர்கள்; பார்வையாளர்கள் உள்பட 39 பேர் காயம் + "||" + Jallikattu in Trichy Periya Suriyoor: Warriors wrestling to suppress angry bulls; 39 people were injured, including spectators

திருச்சி பெரிய சூரியூரில் ஜல்லிக்கட்டு: சீறிப்பாய்ந்த காளைகளை அடக்க மல்லுக்கட்டிய வீரர்கள்; பார்வையாளர்கள் உள்பட 39 பேர் காயம்