மாவட்ட செய்திகள்

சுற்றுலா சென்றவர்களுக்கு நேர்ந்த சோகம் இளம்பெண் உள்பட 3 பேர், கடலில் மூழ்கி சாவு பெங்களூருவை சேர்ந்தவர்கள் + "||" + 3 people, including a teenager Death by drowning in the sea Belonging to Bangalore

சுற்றுலா சென்றவர்களுக்கு நேர்ந்த சோகம் இளம்பெண் உள்பட 3 பேர், கடலில் மூழ்கி சாவு பெங்களூருவை சேர்ந்தவர்கள்