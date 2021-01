புதிய பாதையை ஏற்கமாட்டோம்: தாராபுரத்தில் பழைய வழித்தடத்தில் மஞ்சுவிரட்டு; துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் பொதுமக்கள் மனு

மாவட்ட செய்திகள்

புதிய பாதையை ஏற்கமாட்டோம்: தாராபுரத்தில் பழைய வழித்தடத்தில் மஞ்சுவிரட்டு; துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் பொதுமக்கள் மனு + "||" + We will not accept the new route: Manchuvirtu on the old route at Tarapuram; Public petition to the Deputy Superintendent of Police

புதிய பாதையை ஏற்கமாட்டோம்: தாராபுரத்தில் பழைய வழித்தடத்தில் மஞ்சுவிரட்டு; துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் பொதுமக்கள் மனு