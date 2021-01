மாவட்ட செய்திகள்

கீழ்கொத்தூர் கிராமத்தில், காளை விடும் திருவிழா - மாடுகள் முட்டியதில் போலீஸ்காரர் உள்பட 13 பேர் காயம் + "||" + In the village of Kilkoththur, Bullfighting Festival - 13 people, including a policeman, were injured in a bullfight

கீழ்கொத்தூர் கிராமத்தில், காளை விடும் திருவிழா - மாடுகள் முட்டியதில் போலீஸ்காரர் உள்பட 13 பேர் காயம்