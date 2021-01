மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூரில், சிறுபான்மையினருக்கான அரசின் நலத் திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் - இயக்குனர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + In Tirupathur, for minorities Review meeting on government welfare schemes - The director took the lead

திருப்பத்தூரில், சிறுபான்மையினருக்கான அரசின் நலத் திட்டங்கள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் - இயக்குனர் தலைமையில் நடந்தது