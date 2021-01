மாவட்ட செய்திகள்

4 மீனவர்கள் இறப்புக்கு நீதி கேட்டு கச்சத்தீவுக்கு நாளை மீனவர்கள் பயணம் - மற்றொரு போராட்டமும் அறிவிப்பு + "||" + 4 fishermen seeking justice for death Fishermen to visit Kachchativu tomorrow- Announcement of another struggle

4 மீனவர்கள் இறப்புக்கு நீதி கேட்டு கச்சத்தீவுக்கு நாளை மீனவர்கள் பயணம் - மற்றொரு போராட்டமும் அறிவிப்பு