மாவட்ட செய்திகள்

‘ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டால் இரட்டை இலையை யாராலும் வெல்ல முடியாது’; அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு + "||" + ‘No one can win the Eratai Elai if they act in unison’; Speech by Minister CV Shanmugam

‘ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டால் இரட்டை இலையை யாராலும் வெல்ல முடியாது’; அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேச்சு