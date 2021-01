மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூரில் சாலை பாதுகாப்பு மாத விழா: எமதர்மன், சித்ரகுப்தன் வேடமணிந்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு + "||" + Road Safety Month Festival in Hosur: Awareness to the public disguised as Etherman, Chitragupta

ஓசூரில் சாலை பாதுகாப்பு மாத விழா: எமதர்மன், சித்ரகுப்தன் வேடமணிந்து பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு