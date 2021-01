மாவட்ட செய்திகள்

வேட்டவலம் அருகே மது குடித்தபோது ஏற்பட்ட தகராறில்: கை, கால்களை கட்டி கிணற்றுக்குள் வீசி விவசாயி கொலை - ரூ.20 லட்சம் கேட்டு கடத்தல் நாடகமாடிய 3 பேர் கைது + "||" + In a dispute over alcohol near Vettavalam: Killed farmer by throwing his hands and feet into a well

வேட்டவலம் அருகே மது குடித்தபோது ஏற்பட்ட தகராறில்: கை, கால்களை கட்டி கிணற்றுக்குள் வீசி விவசாயி கொலை - ரூ.20 லட்சம் கேட்டு கடத்தல் நாடகமாடிய 3 பேர் கைது