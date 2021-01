மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கையில் கரை ஒதுங்கிய மீனவர்கள் உடலை வாங்கும் வரை கடலுக்குள் செல்லமாட்டோம் - மீனவ சங்க நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + The shoreline in Sri Lanka Until the fishermen buy the body We will not go to sea

இலங்கையில் கரை ஒதுங்கிய மீனவர்கள் உடலை வாங்கும் வரை கடலுக்குள் செல்லமாட்டோம் - மீனவ சங்க நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் முடிவு