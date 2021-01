மாவட்ட செய்திகள்

பெண் கொலை வழக்கில் அண்ணன்-தங்கைக்கு ஆயுள் தண்டனை மகளிர் கோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு + "||" + In the case of female murder Brother Life sentence for sister

பெண் கொலை வழக்கில் அண்ணன்-தங்கைக்கு ஆயுள் தண்டனை மகளிர் கோர்ட்டு பரபரப்பு தீர்ப்பு