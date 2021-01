மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் கலாசார கலை விழா தொடக்கம்; அடுத்த மாதம் 21-ந்தேதி வரை நடைபெறும் + "||" + Cultural Arts Festival begins in Mamallapuram; It will take place until the 21st of next month

மாமல்லபுரத்தில் கலாசார கலை விழா தொடக்கம்; அடுத்த மாதம் 21-ந்தேதி வரை நடைபெறும்