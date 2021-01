மாவட்ட செய்திகள்

குடவாசல் ஒன்றியத்தில் 14 பேருக்கு கொரோனா சுகாதார பணிகள் தீவிரம் + "||" + Intensity of corona health work for 14 people in Kudawasal Union

குடவாசல் ஒன்றியத்தில் 14 பேருக்கு கொரோனா சுகாதார பணிகள் தீவிரம்