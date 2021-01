இலங்கை கடற்படையால் நடுக்கடலில் கொல்லப்பட்ட 4 மீனவர்கள் உடல்கள் சொந்த ஊரில் அடக்கம் - ஆம்புலன்சை முற்றுகையிட்டு ராமேசுவரம் சாலையில் மறியல்

மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கை கடற்படையால் நடுக்கடலில் கொல்லப்பட்ட 4 மீனவர்கள் உடல்கள் சொந்த ஊரில் அடக்கம் - ஆம்புலன்சை முற்றுகையிட்டு ராமேசுவரம் சாலையில் மறியல் + "||" + In the Mediterranean by the Sri Lankan Navy Bodies of 4 killed fishermen buried in hometown

இலங்கை கடற்படையால் நடுக்கடலில் கொல்லப்பட்ட 4 மீனவர்கள் உடல்கள் சொந்த ஊரில் அடக்கம் - ஆம்புலன்சை முற்றுகையிட்டு ராமேசுவரம் சாலையில் மறியல்